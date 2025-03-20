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00:23, 20 марта 2025Мир

Армия Израиля снесла бывший наблюдательный пост России в Сирии

Армия Израиля снесла бывший наблюдательный пост России на Голанских высотах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Армия Израиля снесла бывший наблюдательный пост России в Сирии. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Военный обозреватель».

Отмечается, что речь идет о наблюдательном пункте на Голанских высотах, который ранее занимали российские военные.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Уточняется, что Тель-Авив принял такое решение, поскольку движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

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