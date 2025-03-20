Московским автолюбителям назвали точное время для смены зимней резины

Синоптик Тишковец: Автомобильная зима в Москве завершится 25 марта

Столичным водителям стоит приготовиться к смене резины. Точные сроки в своем Telegram-канале назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Несмотря на то, что март удивил москвичей непостоянством, автолюбителям пришла пора сменить зимнюю резину на летнюю. По прогнозам синоптика, автомобильная зима в Москве и области подойдет к концу 25 марта. С этого дня среднесуточная температура в регионе установится на отметке в плюс 5 градусов. Традиционно такое время в Москве наступает лишь 8 апреля — в этом же году автомобильная весна наступает на две недели раньше положенного, отметил Тишковец.

Согласно данным метеоролога, под конец марта столбики термометров ночью будут держаться между нулем и плюс 5 градусами, днем воздух прогреется до плюс 8-плюс 13 градусов. В начале апреля в Москве может потеплеть до плюс 12-плюс 17 градусов.

Ранее россиянам дали совет по подготовке машины к весне. С потеплением автомобиль стоит заблаговременно отдать на комплексную мойку, чтобы отмыть прилипшие за зиму реагенты и грязь. На техобслуживание авто отправлять необязательно — такая необходимость возникает, если после последнего обслуживания владелец проехал 15 тысяч пробега или авто год не эксплуатировалось.