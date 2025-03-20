Трансплантолог предупредила о неочевидной опасности барбершопов

Терапевт Умрик: В барбершопах можно заразиться гепатитом С

В парикмахерских и барбершопах можно заразиться гепатитом С, предупредила заведующая терапевтическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России Дарья Умрик. О неочевидной опасности салонов она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Одним из множества путей заражения гепатитом С могут стать плохо стерилизованные инструменты в барбершопах, сообщила трансплантолог.

«Это связано с тем, что гепатит C передается через контакт с кровью, поэтому, если мастер, например, опасной бритвой или ножницами повредил кожу инфицированного клиента, на поверхности инструментов может остаться вирус. Гепатит C может сохраняться на инструментах довольно долго, если не проводится правильная стерилизация. Одноразовые лезвия, стерильные инструменты, дезинфекция — это не мелочи, а вопрос здоровья, поэтому не стоит стесняться спрашивать, как в салоне соблюдают нормы безопасности, в том числе, следят ли за качественной стерилизацией поверхностей и инструментов», — поделилась она.

Ранее гепатолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова перечислила запрещенные при болезнях печени продукты. По словам врача, прежде всего людям с гепатитом и циррозом печени для улучшения самочувствия надо отказаться от алкоголя.

