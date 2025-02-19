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12:30, 19 февраля 2025Забота о себе

Россиянам перечислили запрещенные при болезнях печени продукты

Гепатолог Дианова: При гепатите надо отказаться от алкоголя и жирного мяса
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Ведущую роль в лечении гепатита играет коррекция питания, заявила гепатолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила запрещенные при болезнях печени продукты.

По словам врача, прежде всего людям с гепатитом и циррозом печени для улучшения самочувствия надо отказаться от алкоголя.

Независимо от причины развития гепатита употребление алкоголя запрещено, так как это самый разрушительный для печени фактор. Важно не просто сократить потребление алкоголя, необходимо забыть о спиртных напитках раз и навсегда

Нурия Диановагепатолог, гастроэнтеролог

Также Дианова посоветовала при любых заболеваниях печени исключить из рациона жирные продукты, в том числе и молоко, поскольку они содержат большое количество насыщенных жиров. Кроме того, в некоторых случаях врачи резко ограничивают потребление жирного мяса и рыбы. В этом случае, по словам врача, дозволенный человеку с гепатитом максимум — нежирное отварное мясо, рыба или птица.

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В заключение Дианова предупредила, что увеличивают нагрузку на печень слишком соленые продукты, сладкие газированные напитки и популярный сахарозаменитель — фруктоза.

Ранее диетолог Нурия Дианова предупредила россиян о развитии серьезных заболеваний из-за БАДов. По словам эксперта, из-за покупки непроверенных пищевых добавок на маркетплейсах люди все чаще начали страдать лекарственным панкреатитом, лекарственными гепатитами и печеночной недостаточностью.

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