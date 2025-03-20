Бродяги заселились в чужой дом и продали его

NYP: В США бродяги продали чужой дом за $200 тысяч

В американском городе Феникс, штат Аризона, бродяги заселились в пустующий жилой дом и продали его без разрешения владельцев. Об этом пишет New York Post.

Бывший муж собственницы жилья уехал из города по работе и надолго оставил дом без присмотра. В этот период в него проникли двое бродяг. Внутри они обнаружили личные документы хозяев и подделали их, чтобы притвориться собственниками. Затем нарушители выставили объект на продажу и продали его за 200 тысяч долларов.

Преступников поймали, когда они попытались обналичить чек, выписанный на имя собственников. Дом удалось вернуть настоящим владельцам. Бродяг ожидает суд.

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