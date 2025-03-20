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14:04, 20 марта 2025Экономика

Бродяги заселились в чужой дом и продали его

NYP: В США бродяги продали чужой дом за $200 тысяч
Александра Качан (Редактор)

Кадр: ABC15 Arizona

В американском городе Феникс, штат Аризона, бродяги заселились в пустующий жилой дом и продали его без разрешения владельцев. Об этом пишет New York Post.

Бывший муж собственницы жилья уехал из города по работе и надолго оставил дом без присмотра. В этот период в него проникли двое бродяг. Внутри они обнаружили личные документы хозяев и подделали их, чтобы притвориться собственниками. Затем нарушители выставили объект на продажу и продали его за 200 тысяч долларов.

Преступников поймали, когда они попытались обналичить чек, выписанный на имя собственников. Дом удалось вернуть настоящим владельцам. Бродяг ожидает суд.

Ранее житель Сыктывкара лишился возможности купить квартиру из-за мошенников. Он доверился аферистам и перевел им 800 тысяч рублей, которые отложил на приобретение недвижимости.

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