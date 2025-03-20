Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:38, 20 марта 2025Наука и техника

Microsoft уговорит пользователей Windows купить новый ПК

Microsoft начала упрашивать пользователей Windows 10 купить новый ПК
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft начала рассылать письма пользователям Windows 10 с просьбой купить новый персональный компьютер (ПК). Об этом сообщает издание Windows Latest.

На письма от американской компании обратили внимание журналисты медиа, которые получили сообщение от Microsoft на свой редакционный компьютер. Судя по всему, подобные письма фирма рассылает всем польозвателям Windows 10. В нем говорится, что поддержка устаревшей операционной системы (ОС) скоро закончится, и пользователям нужно обновиться до Windows 11.

В сообщении отмечается, что пользователи могут продать свой старый ПК или отдать его нуждающимся. Как заметили авторы Windows Latest, в Microsoft уговаривают потребителей приобрести новый компьютер, так как тот будет поддерживать актуальную Windows 11. В компании подчеркивают, что после окончания поддержки Windows 10 в октябре старые компьютеры продолжат работу, но не будут получать обновлений.

При этом в материале Microsoft не указано, что пользователи могут и дальше безопасно запускать Windows 10 на своем устройстве при подключении платных обновлений и патчей. Для физических лиц они будут стоить 30 долларов, или около 2500 рублей, в год. «Видимо, Microsoft сама не верит, что пользователи готовы платить эти деньги», — заметили авторы.

В середине марта агентство по кибербезопасности (CISA) США призвало пользователей Windows 10 срочно обновить свои компьютеры. Причина срочности заключается в наличии в операционной системе ряда уязвимостей.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили самую массированную атаку беспилотниками на российский регион. Что известно о последствиях?

    Названы замедляющие старение привычки

    41-летняя звезда сериала «Универ» опубликовала откровенное фото в боди

    Под Москвой пенсионерка пять дней прожила в квартире с телом бывшего физика-ядерщика

    Турецкий актер приехал в Россию и принял Юру Борисова за женщину

    Литва захотела привлечь российские власти к уголовной ответственности

    Отец пришел заступаться за сына и избил стулом двух российских школьников

    Microsoft уговорит пользователей Windows купить новый ПК

    В Сумах раздался взрыв

    Рыбак поймал метровую озерную палию и установил новый рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше