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12:02, 20 марта 2025Экономика

Части россиян пообещали «несусветное тепло»

Синоптик Вильфанд: В Сибири ожидается температура на 12 градусов выше нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В ближайшие дни в Сибири ожидается температура на 2-12 градусов выше нормы. Такую теплую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, причина ожидаемого «несусветного тепла» на юге Сибири — перенос жарких воздушных масс из Центральной Азии. «Для 18 марта был перекрыт рекорд, он составил в Омске плюс 6,5 градуса, а в Иркутске — плюс 11,9, а до этого рекордное значение в Иркутске было плюс 11,4 в 1930 году. И в четверг, и в пятницу, и в субботу ожидаются очень высокие температуры в Новосибирске, Омске, Томске, они будут на 2-4 градуса выше нормы, а в Иркутской области еще на 8-12 градусов», — поделился информацией специалист. Так, в ближайшие дни в Новосибирске и Томске воздух днем может прогреться до плюс 9 градусов, в Омске — до плюс 6, а в Иркутске — до плюс 16. Между тем, уточнил Вильфанд, начиная с воскресенья, 23 марта, температурный фон, за исключением Иркутской области, будет близок к норме.

Напротив, холодная погода, по словам эксперта, прогнозируется на Чукотке, где температура будет на 10-12 градусов ниже нормы, — до минус 40 градусов. На остальной территории Дальнего Востока она будет в пределах нормы, заключил он.

Ранее в этот же день Вильфанд рассказал, что к концу текущей недели на юг европейской части РФ вернется тепло.

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