Части россиян пообещали возвращение тепла

Синоптик Вильфанд: На юг европейской части России вернется тепло

К концу недели температура на юге европейской части России вновь повысится после похолодания. Возвращение тепла части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Синоптик отметил, что показатели столбиков термометров в южных регионах страны пошли вниз в понедельник, 17 марта, причем снижение относительно выходных составило 20 градусов. По словам Вильфанда, на фоне резкого падения температуры в регионе стоит сложная погода. «Холодный фронт привел к гололедице, по-прежнему прогнозируется лавинная опасность. В Ростовской области сегодня возможен мокрый снег», — предупредил эксперт. Между тем к концу недели в южных регионах РФ прогнозируется потепление до плюс 12-15 градусов.

Вильфанд также сообщил, что во многих других регионах юга европейской России, в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае столбики термометров ночью могут зафиксировать отметку минус три градуса.

Накануне главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что приход весеннего тепла в Москве и области ожидается во второй половине марта.