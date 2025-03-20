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14:48, 20 марта 2025Экономика

Части россиян предсказали засуху

Синоптик Шувалов: Уровни воды на реках средней полосы критически низкие
Мария Черкасова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Уровни воды на реках средней полосы и реках Волжского бассейна в настоящее время критически низкие. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Ярославской области вода опустилась на уровень водозаборов. По словам синоптика, рекам неоткуда взять подпитки. Снег уже сошел, осадки, если и будут, то не раньше конца марта. По словам Шувалова, в настоящее время можно наблюдать не летнюю, а весеннюю межень (устойчивый период с самым низким уровнем воды в реке) впервые за долгое время. «Не пролог ли это летней засухи?» — задался вопросом синоптик.

Ранее стало известно, что в Ярославской и Ростовской областях существует риск проблем с водоснабжением из-за обмеления рек. Причиной обмеления рек стала слишком теплая зима, пояснил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Из-за слишком маленького количества снега и его быстрого таяния водоемам оказалось нечем наполняться.

Реки Волга и Дон сильно обмелели. Жители города Рыбинска Ярославской области уже начали прогуливаться по обмелевшему руслу Волги.

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