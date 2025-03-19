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18:02, 19 марта 2025Экономика

Двум крупным российским регионам предрекли проблемы с водой

Mash: Как минимум в двух регионах есть риск проблем с водой из-за обмеления рек
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: DELBO ANDREA / Shutterstock / Fotodom

В Ярославской и Ростовской областях есть риск проблем с водоснабжением из-за обмеления рек. Такую опасность предрекли как минимум двум крупным российским регионам опрошенные Telegram-каналом Mash специалисты.

Реки Волга и Дон сильно обмелели, сообщают очевидцы. Так, жители города Рыбинска Ярославской области уже начали прогуливаться по обмелевшему руслу Волги.

Причиной обмеления рек стала слишком теплая зима, пояснил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Из-за слишком маленького количества снега и его быстрого таяния водоемам оказалось нечем наполняться.

Масштабная засуха также грозит жителям Ростова-на-Дону, Калача-на-Дону, Воронежа, Новомосковска, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Астрахани, Балаково и Заволжья. Исправить ситуацию помогут только сильные дожди.

В Челябинской области, наоборот, начались весенние паводки. В городе Аше даже ввели режим локальной чрезвычайной ситуации. Кроме того, там пришлось отключить электричество, чтобы людей не ударило током.

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