В российском городе отключили электричество из-за паводка

В Аше Челябинской области отключили электричество

В Аше Челябинской области отключили электричество из-за паводка. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог».

Электричество отключают в Аше во избежание ударов током. Причиной стал подъем воды в реке Сим в районе населенных пунктов Аминовка и Козинский, расположенных в восточной части города. Он достиг уровня опасных отметок.

В городе Аша Челябинской области из-за паводков ввели режим локальной чрезвычайной ситуации. По словам главы Ашинского района Вадима Сергеева, во вторник, 18 марта, в зоне подтопления находились 26 домохозяйств. Сотрудники МЧС проводили подворовые обходы для эвакуации жителей. Известно, что из-за паводка местные жители лишились кроликов и кур — их не успели спасти.