Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:18, 18 марта 2025Экономика

Жители Челябинской области лишились животных из-за паводка

Жители Челябинской области во время паводка в Аше лишились домашних животных
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Жители города Аша Челябинской области лишились домашних животных из-за паводка. Кур и кроликов не удалось спасти во время чрезвычайного происшествия, сообщает 360.ru.

ЧП произошло рано утром, всего в зоне подтопления оказались 30 домов. Жителей эвакуировали, однако скот остался на месте. Среди людей пострадавших нет.

«Сейчас в нашем районе паводок спал, но затор на речке не ушел», — рассказала местная жительница. Она добавила, что специалисты расчищают лед ниже по течению, чтобы облегчить его прохождение по руслу реки. По словам собеседницы издания, прежде снег никогда не таял так рано.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также отметил, что ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного. Из-за этого ситуация с паводком в Аше является самой сложной в регионе.

Ранее жители Аши поделились подробностями потопа. По их словам, территорию затопило в считаные минуты.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты итоги переговоров Путина с Трампом

    Глава РФПИ высказался о разговоре Путина и Трампа

    Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании Balenciaga

    Зеленский сделал заявление после разговора Трампа и Путина

    Российский полицейский получил срок за взятку от иностранки

    Российский рынок акций отреагировал на переговоры Трампа с Путиным

    Турист поехал в древний полуразрушенный город Европы и пропал без вести

    Гоблин назвал молодежь поколением дебилов

    Российский миллиардер назвал идеальный курс доллара

    Европейская компания начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше