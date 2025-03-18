Жители Челябинской области лишились животных из-за паводка

Жители Челябинской области во время паводка в Аше лишились домашних животных

Жители города Аша Челябинской области лишились домашних животных из-за паводка. Кур и кроликов не удалось спасти во время чрезвычайного происшествия, сообщает 360.ru.

ЧП произошло рано утром, всего в зоне подтопления оказались 30 домов. Жителей эвакуировали, однако скот остался на месте. Среди людей пострадавших нет.

«Сейчас в нашем районе паводок спал, но затор на речке не ушел», — рассказала местная жительница. Она добавила, что специалисты расчищают лед ниже по течению, чтобы облегчить его прохождение по руслу реки. По словам собеседницы издания, прежде снег никогда не таял так рано.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также отметил, что ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного. Из-за этого ситуация с паводком в Аше является самой сложной в регионе.

Ранее жители Аши поделились подробностями потопа. По их словам, территорию затопило в считаные минуты.