Жители российского региона поделились подробностями потопа

Житель Челябинской области поделился подробностями паводка

Житель города Аша Челябинской области поделился впечатлениями от паводка. В разговоре с «Газетой.Ru» он сообщил, что в его доме затопило двор, а дом соседа уже ушел под воду.

По словам мужчины, территорию затопило в считаные минуты. Он получил предупреждение в социальных сетях, но по городу звукового оповещения не было. «В нашем месте МЧС нет. Представители администрации приехали, посмотрели и уехали», — добавил он.

Еще один местный житель Евгений рассказал, что люди не были готовы к паводку, а в результате подтоплений пострадало много людей и животных. МЧС помогают жителям выбраться из затопленных мест, добавил он.

В городе Аша Челябинской области из-за паводков ввели режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС). В зоне подтопления находятся 26 домохозяйств. Подтопления в двух районах города произошли из-за резкого образования затора в северной части реки Сим.