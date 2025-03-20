Дачников предупредили об опасных последствиях похолодания в Москве

Садовод Мезенцев: Ягодные кусты могут не выжить из-за похолодания в Москве

Мартовские холода в Московском регионе могут серьезно навредить ягодным кустарникам — они могут не выжить из-за перепадов температур. Об опасных последствиях похолодания предупредил российских дачников лидер общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев в беседе с «Радио 1».

«Корневая система клубники, малины, голубики залегает неглубоко, и постоянные перепады температур, когда земля сначала замерзает, потом оттаивает, могут повредить корешки растений», — пояснил эксперт.

Мезенцев добавил, что в конце марта и начале апреля деревья начинают пробуждаться. Проблемы с будущим урожаем могут возникнуть, если в последние дни первого месяца весны температура будет около плюс 10-15 градусов, а в апреле резко опустится ниже нуля.

Ранее дачников предупредили, что внесение в почву недозревшего перегноя может серьезно навредить растениям — вызвать ожоги корней и гниение. Такое удобрение нужно изолировать — например, вносить не в лунки, а в междурядья.