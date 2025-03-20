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14:03, 20 марта 2025Культура

Для российских школьников составят список рекомендуемых фильмов

ТАСС: Минпросвещения составит список рекомендуемых фильмов для семейного досуга
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Минпросвещения России составит список фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию главы ведомства Сергея Кравцова.

Министр отметил, что в ближайшее время направит в регионы письмо «о рекомендациях по просмотру художественных фильмов, наших советских и отечественных фильмов в школах».

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что изучение песен российских исполнителей SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Олега Газманова может начаться в школах уже с сентября этого года.

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