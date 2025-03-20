Для российских школьников составят список рекомендуемых фильмов

ТАСС: Минпросвещения составит список рекомендуемых фильмов для семейного досуга

Минпросвещения России составит список фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию главы ведомства Сергея Кравцова.

Министр отметил, что в ближайшее время направит в регионы письмо «о рекомендациях по просмотру художественных фильмов, наших советских и отечественных фильмов в школах».

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что изучение песен российских исполнителей SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Олега Газманова может начаться в школах уже с сентября этого года.