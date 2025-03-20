Доля доллара в международных расчетах упала ниже 50 процентов

SWIFT: Доля доллара в международных расчетах сократилась с 50,17 до 48,95 %

На доллар в международных расчетах пришлось в феврале менее половины переводов. Доля его использования сократилась с январских 50,17 процента до 48,95 процента, свидетельствуют данные Международной системы передачи финансовой информации (SWIFT).

На этом фоне не слишком значительно, но все же выросла доля использования евро (на 0,27 процентных пункта (п.п.), до 22,25 процента) и юаня (на 0,54 п.п., до 4,33 процента). Также отмечается, что общий объем платежей во всех валютах упал в феврале месяц к месяцу на 8,07 процента.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение о том, что к настоящему времени SWIFT успела потерять значимость для большинства стран с развивающейся экономикой. По его словам, у этих государств появились собственные альтернативные системы передачи финансовой информации, которые являются современными и отвечают глобальным требованиям. «SWIFT уже никому не нужна», — резюмировал топ-менеджер.