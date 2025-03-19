Костин усомнился в глобальной значимости SWIFT

Глава ВТБ Костин: Финансовая система SWIFT уже никому не нужна

Международная система передачи финансовой информации (SWIFT) к настоящему времени успела потерять значимость для большинства стран с развивающейся экономикой. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит журнал «Эксперт».

Он отметил, что у России, как и у ряда других развивающихся стран, появились собственные альтернативные системы передачи финансовой информации. По его мнению, аналоги являются современными и отвечают глобальным требованиям. С учетом этого можно говорить о постепенной утрате SWIFT своей главенствующей роли на мировом финансовом рынке. «SWIFT уже никому не нужна», — резюмировал Костин.