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18:15, 20 марта 2025Культура

Решение Пугачевой не приезжать на похороны Киркорова объяснили

Дзюник: Алла Пугачева не приедет на похороны Бедроса Киркорова из-за возраста
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эстрадная певица Алла Пугачева не приедет на похороны бывшего свекра Бедроса Киркорова из-за возраста. Такое предположение в разговоре с aif.ru озвучил продюсер Леонид Дзюник.

«Приходит время, когда надо просто стараться жить тихо, мирно. Все-таки ей 76 лет в этом году. Она, конечно, держится вроде бы как, но все равно уже руки болят, ноги болят, коленки не ходят. Возраст уже такой», — сказал продюсер, добавив, что артистке «непросто все это дается» после множества операций и их последствий.

Ранее Леонид Дзюник сказал, что Алла Пугачева могла позвонить бывшему мужу, исполнителю Филиппу Киркорову после того, как он потерял отца.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта в возрасте 92 лет. Прощание с артистом пройдет 21 марта.

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