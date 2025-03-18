Умер народный артист России Бедрос Киркоров, отец российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Исполнителю было 92 года. О кончине артиста сообщил его сын. Причиной смерти стала остановка сердца.
Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда
Продюсер Иосиф Пригожин признался: ему казалось, что Бедрос Филиппович доживет до 100 лет. «Мы в шоке просто. Честно признаюсь, мы очень любили Бедроса. Он очень хороший мужчина, очень хороший человек. Мне казалось, что он до сотки дотянет. Очень жалко», — сказал Пригожин.
Бедрос Киркоров (урожденный Крикорян) родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. Он учился на сапожника и пел в городском хоре, позже — в военном ансамбле. В начале 1960-х годов переехал в СССР и поступил в ГИТИС. В Советском Союзе начал выступать вместе с различными оркестрами, у него вышло несколько грампластинок.
В 2012 году получил звание Народного артиста России.
Врачи диагностировали Киркорову двустороннюю пневмонию
20 декабря 2024 года 92-летний Бедрос Киркоров попал в больницу в тяжелом состоянии: он жаловался на сильную одышку. Врачи диагностировали у пациента двустороннюю пневмонию и откачали почти литр воды из легких.
Выяснилось, что Киркоров-старший не соблюдал рекомендаций врачей. Он послушал сиделку и решил попробовать тибетскую медицину. Однако травы, прогревания, массажи и пиявки привели к ухудшению состояния. Когда в его доме отключили тепло, он замерз, и состояние здоровья резко ухудшилось.
Народный артист провел в больнице неделю, а на праздники вернулся домой. Ему запретили использовать нетрадиционную медицину.
Артист жаловался на проблемы с ногами
В октябре 2024-го Киркоров-старший пожаловался на то, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. Осложнения у исполнителя возникли на фоне проблем с сердцем.
Бедрос мог передвигаться только с опорой на трость. Певцу провели процедуру очистки крови для улучшения общего состояния.
Тогда Филипп описал состояние отца словами «вытащили с того света».
Ранее, в 2022 году, артист перенес операцию на сердце, тогда ему установили кардиостимулятор. А в 2023-м медики выявили у артиста стеноз аортального клапана. Ситуацию осложняла застойная сердечная недостаточность певца — орган не справлялся с перекачиванием крови, из-за чего у Киркорова развилась отдышка и быстрая утомляемость — с этими симптомами исполнитель и обратился в клинику.