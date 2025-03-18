«Казалось, что до сотки дотянет». Умер отец Филиппа Киркорова. Народному артисту России было 92 года

Народный артист РФ Бедрос Киркоров умер от остановки сердца

Умер народный артист России Бедрос Киркоров, отец российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Исполнителю было 92 года. О кончине артиста сообщил его сын. Причиной смерти стала остановка сердца.

Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда Филипп Киркоров певец

Продюсер Иосиф Пригожин признался: ему казалось, что Бедрос Филиппович доживет до 100 лет. «Мы в шоке просто. Честно признаюсь, мы очень любили Бедроса. Он очень хороший мужчина, очень хороший человек. Мне казалось, что он до сотки дотянет. Очень жалко», — сказал Пригожин.

Бедрос Киркоров (урожденный Крикорян) родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. Он учился на сапожника и пел в городском хоре, позже — в военном ансамбле. В начале 1960-х годов переехал в СССР и поступил в ГИТИС. В Советском Союзе начал выступать вместе с различными оркестрами, у него вышло несколько грампластинок.

В 2012 году получил звание Народного артиста России.

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Врачи диагностировали Киркорову двустороннюю пневмонию

20 декабря 2024 года 92-летний Бедрос Киркоров попал в больницу в тяжелом состоянии: он жаловался на сильную одышку. Врачи диагностировали у пациента двустороннюю пневмонию и откачали почти литр воды из легких.

Выяснилось, что Киркоров-старший не соблюдал рекомендаций врачей. Он послушал сиделку и решил попробовать тибетскую медицину. Однако травы, прогревания, массажи и пиявки привели к ухудшению состояния. Когда в его доме отключили тепло, он замерз, и состояние здоровья резко ухудшилось.

Народный артист провел в больнице неделю, а на праздники вернулся домой. Ему запретили использовать нетрадиционную медицину.

Артист жаловался на проблемы с ногами

В октябре 2024-го Киркоров-старший пожаловался на то, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. Осложнения у исполнителя возникли на фоне проблем с сердцем.

Бедрос мог передвигаться только с опорой на трость. Певцу провели процедуру очистки крови для улучшения общего состояния.

Тогда Филипп описал состояние отца словами «вытащили с того света».

Фото: Мария Поспелова / РИА Новости / Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall

Ранее, в 2022 году, артист перенес операцию на сердце, тогда ему установили кардиостимулятор. А в 2023-м медики выявили у артиста стеноз аортального клапана. Ситуацию осложняла застойная сердечная недостаточность певца — орган не справлялся с перекачиванием крови, из-за чего у Киркорова развилась отдышка и быстрая утомляемость — с этими симптомами исполнитель и обратился в клинику.