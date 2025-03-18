Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:38, 18 марта 2025КультураЭксклюзив

Пригожин рассказал о состоянии Бедроса Киркорова во время последних встреч

Пригожин: Казалось, что Бедрос Киркоров дотянет до 100 лет, очень жалко
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Казалось, что народный артист России и отец российского певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров доживет до 100 лет, поделился продюсер Иосиф Пригожин. О состоянии артиста во время последних встреч он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы в шоке просто. Честно признаюсь, мы очень любили Бедроса. Он очень хороший мужчина, очень хороший человек. Мне казалось, что он до сотки дотянет. Очень жалко», — сказал Пригожин.

Продюсер поделился, что они с Бедросом Киркоровым встречались на всех праздниках его сына.

«Последний раз как-то дома у Филиппа. Но я уже не помню, когда. Когда про даты спрашивают, так время быстро бежит, кажется, что вчера видели, а может быть, уже месяца два прошло. [Самочувствие у Бедроса Киркорова было] согласно паспортным данным, как говорил Иосиф Давыдович Кобзон. Светлая память», — заключил он.

Ранее стало известно, что умер народный артист России Бедрос Киркоров. Исполнителю было 92 года. Об этом на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил Филипп Киркоров.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил разработать процедуру согласования возврата компаний в Россию

    Цели использования ВСУ женщин-штурмовиков объяснили

    Американский журналист назвал достойное восхищения качество россиян

    Пять членов украинского кол-центра похитили 69 миллионов рублей у россиян

    В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ

    Пассажиры провели восемь часов в небе на борту рейса «в никуда» и вернулись

    Компьютеры Apple оказалось невозможно отремонтировать

    Франция разместит ядерное оружие у границы с Германией

    Россиянам сделали неблагоприятный прогноз о катаклизмах

    Раскрыты подробности смерти отца Филиппа Киркорова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше