Пригожин рассказал о состоянии Бедроса Киркорова во время последних встреч

Пригожин: Казалось, что Бедрос Киркоров дотянет до 100 лет, очень жалко

Казалось, что народный артист России и отец российского певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров доживет до 100 лет, поделился продюсер Иосиф Пригожин. О состоянии артиста во время последних встреч он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы в шоке просто. Честно признаюсь, мы очень любили Бедроса. Он очень хороший мужчина, очень хороший человек. Мне казалось, что он до сотки дотянет. Очень жалко», — сказал Пригожин.

Продюсер поделился, что они с Бедросом Киркоровым встречались на всех праздниках его сына.

«Последний раз как-то дома у Филиппа. Но я уже не помню, когда. Когда про даты спрашивают, так время быстро бежит, кажется, что вчера видели, а может быть, уже месяца два прошло. [Самочувствие у Бедроса Киркорова было] согласно паспортным данным, как говорил Иосиф Давыдович Кобзон. Светлая память», — заключил он.

Ранее стало известно, что умер народный артист России Бедрос Киркоров. Исполнителю было 92 года. Об этом на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил Филипп Киркоров.

