Макрона потеряли

Euractiv: Макрон не явился на встречу лидеров Renew Europe перед саммитом ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон не явился на встречу лидеров фракции в Европарламенте Renew Europe перед саммитом Европейского союза (ЕС), после чего официальные лица потеряли его. Об этом сообщает издание Euractiv.

«Макрон не смог прийти на встречу Renew перед саммитом, и официальные лица из... группы не знают, где он», — утверждается в публикации.

Издание отмечает, что французскому лидеру несвойственно скрывать свое местонахождение. При этом в материале подчеркивается, что неявка Макрона на встречу лидеров Renew Europe не является чем-то необычным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не смог поговорить с позвонившим ему Макрону.