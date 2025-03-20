Экс-домработница Пугачевой заступилась за певицу

Бывшая домработница Пугачевой Дороднова назвала певицу честным человеком

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова назвала артистку честным и порядочным человеком. Ее комментарий приводит URA.RU.

«Она — не предатель и никогда им не будет. Пугачева — честный и порядочный человек», — заявила Дороднова.

Женщина добавила, что считает певицу великой и переживает из-за комментариев в ее адрес. «Человеку жизнь портят, сил никаких нет. У Аллы уже возраст не маленький», — пожаловалась она.

Пугачева покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО) вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Артистка называла критикующих ее россиян холопами, рабами и завистниками. В перепалке с журналисткой на набережной Лимасола на Кипре певица назвала себя патриоткой и заявила, что не скучает по родине.

Ранее депутат Государственной Думы Николай Новичков предложил передать звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной. «В позднем Советском Союзе примадонной один раз назвали Пугачеву — и понеслось. А мы, как попугаи, это повторяем», — отметил парламентарий.