Экс-помощник Путина описал раздел Украины фразой из Евангелия

Сурков описал раздел Украины фразой из Евангелия про овец и козлов

Раздел Украины позволит ограничить рост антироссийских настроений на ее нынешней территории. Об этом заявил бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков в интервью L'Express.

«Война на Украине отделит русских от антироссиян или, перефразируя Евангелие, овец от козлов (в оригинале фраза звучит как «отделить агнцев от козлищ» — прим. «Ленты.ру»)», — высказался экс-помощник Путина.

Сурков прокомментировал неоднородность основных регионов Украины и описал страну фразой «искусственное политическое образование». Он подчеркнул, что нынешняя территория страны состоит из трех разных регионов — российского юго-востока, смешанного центра и антироссийского запада. Бывший помощник президента предположил, что Украина в перспективе может стать «настоящим государством», но в меньших границах и с ограниченными антироссийскими настроениями.

Ранее Сурков заявил, что Россия будет расширяться во всех направлениях, «насколько позволит Бог и насколько хватит сил». По его мнению, «Русский мир» не имеет границ и существует везде, где есть российское влияние в той или иной форме.