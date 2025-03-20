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12:24, 20 марта 2025Бывший СССР

Экс-помощник Путина описал раздел Украины фразой из Евангелия

Сурков описал раздел Украины фразой из Евангелия про овец и козлов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Раздел Украины позволит ограничить рост антироссийских настроений на ее нынешней территории. Об этом заявил бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков в интервью L'Express.

«Война на Украине отделит русских от антироссиян или, перефразируя Евангелие, овец от козлов (в оригинале фраза звучит как «отделить агнцев от козлищ» — прим. «Ленты.ру»)», — высказался экс-помощник Путина.

Сурков прокомментировал неоднородность основных регионов Украины и описал страну фразой «искусственное политическое образование». Он подчеркнул, что нынешняя территория страны состоит из трех разных регионов — российского юго-востока, смешанного центра и антироссийского запада. Бывший помощник президента предположил, что Украина в перспективе может стать «настоящим государством», но в меньших границах и с ограниченными антироссийскими настроениями.

Ранее Сурков заявил, что Россия будет расширяться во всех направлениях, «насколько позволит Бог и насколько хватит сил». По его мнению, «Русский мир» не имеет границ и существует везде, где есть российское влияние в той или иной форме.

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