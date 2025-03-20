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11:38, 20 марта 2025Мир

Экс-помощник Путина заявил о расширении России «насколько позволит Бог»

Сурков: Россия будет расширяться во всех направлениях, насколько позволит Бог
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что Россия будет расширяться во всех направлениях, «насколько позволит Бог и насколько хватит сил». Об этом он высказался в интервью L'Express.

По его мнению, «Русский мир» не имеет границ и существует везде, где есть российское влияние в той или иной форме: культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое или гуманитарное.

«Степень нашего влияния сильно различается от региона к региону, но она никогда не равна нулю», — посчитал экс-помощник Владимира Путина.

При этом он указал, что при расширении главное — «не увлекаться и не браться за слишком большой кусок».

В прошлом году Сурков порассуждал о начале сексуальной контрреволюции и крахе либерализма. По его мнению, либералы совершили важную работу, «освободив всех от всего».

Годом ранее Сурков предсказывал для Украины 2024-й год годом деградации и дезорганизации подставного «государства».

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