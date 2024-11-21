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11:40, 21 ноября 2024Россия

Бывший помощник Путина фразой «освободили всех от всего» заявил о крахе либералов

Бывший помощник президента России Сурков порассуждал о крахе либерализма
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Владислав Сурков, бывший помощник президента России Владимира Путина, порассуждал в своей статье для портала «Актуальные комментарии» о начале сексуальной контрреволюции и крахе либерализма. По его мнению, либералы совершили важную работу, «освободив всех от всего».

В своей колонке он привел фразу о том, что исторический либерализм начал «копаться в свободном обществе, выискивая, кого бы еще "освободить"».

«И в этих поисках забрел в самые темные закоулки, где пряталось все самое извращенное, постыдное, что даже и в свободном обществе неприлично. И, обнаружив там мужика в бюстгальтере и бабу с бородой, решил: дай-ка я их освобожу, больше все равно некого. И стал свои находки навязывать всему миру, полагая, что все обязаны сидеть за одним столом с бородатой бабой», — заявил экс-помощник российского президента.

Сурков уверен, что подобная сексуальная революция не была поддержана обществом и провалилась. «Контрреволюция, слава богу, торжествует. Атака первертов и парагендеров отражена», — резюмировал он.

Ранее бывший помощник президента России назвал страх США перед возможным влиянием Москвы причиной упущенного шанса страны стать частью НАТО.

Вот это герой!
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