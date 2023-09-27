Сурков назвал причину упущенного шанса России стать частью НАТО

Сурков назвал страх США причиной упущенного шанса России стать частью НАТО

Бывший помощник президента России Владислав Сурков назвал страх США перед возможным влиянием Москвы причиной упущенного шанса страны стать частью НАТО. Это следует из его статьи «Рождение Севера», которая была опубликована на портале «Актуальные комментарии».

В своем тексте Сурков отметил, что возможность создания большого северного союза оказалась упущена в начале 2000-х. Тогда российский лидер Владимир Путин предложил США подумать о вступлении РФ в НАТО.

Экс-помощник напомнил, что идея Путина была отклонена. Причиной этому, по мнению Суркова, стал страх того, что Москва «сможет оспаривать гегемонию» Вашингтона и перехватывать рычаги влияния на «младших» членов Североатлантического альянса.

В статье Сурков предположил, что США, которые живут с «хроническими фобиями и маниями», и Евросоюз не так скоро дозреют до «правильного мира». В то же время он подчеркнул, что это не значит, что подобное развитие событий никогда не произойдет.

Он поделился с читателями, что Россия, США и Европа в будущем способны образовать «триединый северный геополитический кластер» — Великий Север.

«Великий Север не утопия и не дистопия, он не будет ни идиллией, ни мрачным местом. Будет полон противоречий — и при этом одержим объединяющей идеей коллективного лидерства», — резюмировал Сурков.

26 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в новом посте заявил, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО.