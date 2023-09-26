Медведев: России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО

Шанс избежать прямого противостояния с военным блоком НАТО «на земле» становится все меньше. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram и назвал три признака надвигающегося конфликта.

Первым таким признаком, по мнению Медведева, является «братание канадских животных во главе с премьером [Джастином] Трюдо в своем парламенте с нацистами». Предположительно, Медведев имел в виду присутствие бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки рядом с главой канадского правительства в парламенте Канады.

Еще одним свидетельством эскалации отношении по линии Россия — НАТО зампред Совбеза назвал поставку на Украину американских танков Abrams. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении Киевом первой партии этих боевых машин.

Третьим признаком Медведев считает обещания Запада передать Украине ракеты большой дальности.

«Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси», — сделал вывод зампред Совбеза. Он подчеркнул готовность России к такому противостоянию, отметив, что «результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м».

Ранее Медведев обосновал начало специальной военной операции агрессией со стороны Украины и Запада. По словам политика, постепенно по всем направлениям шла подготовка к агрессивным действиям против российской стороны, по тому же сценарию, что с Грузией и Южной Осетией. «Доверие к партнерам и наивность — вещи кардинально разные. В дураках нас оставить не удалось. Ложь в очередной раз провалилась», — сказал Медведев.

