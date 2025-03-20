Экс-помощник Путина оценил перспективы союза России и США

Сурков: США не стремятся заводить союзников

Администрация президента США Дональда Трампа не склонна к созданию союзов, в том числе и с Россией. Об этом заявил бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков в интервью L'Express.

«Трамп не производит на меня впечатления человека, стремящегося заводить союзников», — отметил экс-помощник российского лидера.

18 марта президенты России и США провели телефонный разговор, во время которого договорились нормализовать отношения двух стран.

19 марта Трамп рассказал, что несколько раз неформально общался с российским коллегой. Американский лидер высоко оценил разговор с Путиным и подчеркнул, что он «может послужить началом чего-то хорошего».