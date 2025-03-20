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12:09, 20 марта 2025Мир

Экс-помощник Путина предрек ЕС и НАТО судьбу СССР

Сурков: ЕС и НАТО могут распасться в результате перестройки в США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Владислав Сурков

Владислав Сурков. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Европейский союз (ЕС) и НАТО могут распасться также как СССР и Организация Варшавского договора (ОВД) в результате аналогичной в США политики «перестройки». Об этом заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью французской газете L'Express.

«Вашингтон выходит из "застоя" (аналогичного застою в СССР, — прим. «Ленты.ру»). Им еще предстоит пройти через "перестройку", "гласность" и "новое мышление". Советская перестройка привела к распаду Восточного блока. Распадутся ли НАТО и Евросоюз в результате американской перестройки? Возникает вопрос. Решать вам», — отметил он.

Сурков также добавил, что за последние несколько недель Соединенные Штаты обрушили «словесную бурю» на Европу. Однако он указал, что это только начало и Евросоюзу следует готовиться к дальнейшим вызовам.

Ранее Сурков заявил, что Россия будет расширяться во всех направлениях, «насколько позволит Бог и насколько хватит сил». По его мнению, «Русский мир» не имеет границ и существует везде, где есть российское влияние в той или иной форме: культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое или гуманитарное.

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