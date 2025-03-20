Экс-помощник Путина Сурков: Запад пытается колонизировать Украину

Страны Запада пытаются колонизировать и насильно подчинить Украину. Об этом заявил бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков в интервью L'Express.

«Вопреки воле украинского народа или, по крайней мере, вопреки воле его большинства, Запад пытается силой подчинить Украину, и никто толком не понимает, зачем это делается», — отметил экс-помощник российского лидера.

По словам Суркова, в настоящее время оружие европейских стран используется против России ради поддержки украинских властей, опирающихся «не на большинство украинского народа, а на антироссийское и прозападное меньшинство». Он добавил, что в этом прослеживается «продолжение попыток Запада насильственно колонизировать Украину».

В интервью бывший помощник Путина также заявил, что Россия будет расширяться во всех направлениях, «насколько позволит Бог и насколько хватит сил».