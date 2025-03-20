Еще одна страна захотела обменять ископаемые на военную помощь США

WSJ: ДР Конго предложила США ископаемые в обмен на военную помощь

Демократическая Республика Конго (ДРК) предложила США доступ к своим ископаемым в обмен на военную помощь. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на письмо президента страны Феликса Чисекеди.

«Наше партнерство предоставит США стратегическое преимущество, обеспечив поставки важнейших полезных ископаемых, таких как кобальт, литий, медь и тантал из Демократической Республики Конго», — утверждается в письме, направленном президенту США Дональду Трампу.

Чисекеди предложил американскому коллеге заключить «официальный пакт безопасности» без уточнения характера военной помощи, на которую он рассчитывает. По данным издания, военная поддержка США необходима руководству ДРК для борьбы против мощной повстанческой группировки М23.

В начале марта издание Financial Times также сообщило со ссылкой на источники в Госдепе, что США обсуждают возможность заключения соглашения о добыче редкоземельных металлов в ДРК.