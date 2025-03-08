США захотели заключить сделку по редкоземельным металлам с ДР Конго

США обсуждают возможность заключения соглашения о добыче редкоземельных металлов в Демократической Республике (ДР) Конго. Об этом пишет издание Financial Times (FT), ссылаясь на источники в Госдепе.
«ДРК располагает значительной долей критически важных ресурсов, необходимых для современных технологий. США открыты для обсуждения соглашений в этой сфере», — сказано в статье.
Как предполагается, потенциальная сделка Вашингтона и Киншасы поможет «создать высококвалифицированные рабочие места», а также «интегрировать республику в глобальные и региональные цепочки поставок».
4 марта агентство Reuters написало, что администрация американского президента Дональда Трампа и правительство Украины готовятся к подписанию соглашения о природных ресурсах.
Сам же Трамп считает, что сделка по освоению ресурсов Украины еще возможна. По его словам, это будет отличная сделка для Вашингтона.