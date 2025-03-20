ФСБ задержала бывшего смотрящего в аэропорту перед вылетом из России

ФСБ задержала экс-смотрящего за Троицком и Южноуральском Варданяна

Сотрудники ФСБ и МВД сняли с рейса бывшего смотрящего от воров в законе за Троицком и Южноуральском Сурена Варданяна, пытавшегося улететь из России. Об этом сообщает URA.RU.

Утром 20 марта криминального авторитета задержали в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, когда он пытался скрыться из страны. За ним долго следили правоохранительные органы.

Задержание Варданяна связывают с уголовным делом замглавы города Троицка Андрея Андреева, обвиняемого в получении взятки. Также бывшего смотрящего подозревают в попытке незаконно получить с уфимских бизнесменов 30 миллионов рублей.

Несколько месяцев назад его лишили статуса смотрящего за сотрудничество с полицией.

5 марта сообщалось о задержании заместителя главы Троицка Андрея Андреева по делу о махинациях с назначением администратора парка культуры и отдыха имени Томина. По версии следствия, с 5 по 13 августа 2024 года он, будучи исполняющим обязанности главы города, получил вознаграждение от местного жителя. Последний планировал занять должность администратора парка культуры и отдыха.