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17:58, 20 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала чиновницу из российского региона за получение 59 взяток

В Екатеринбурге ФСБ задержала чиновницу за получение 59 взяток
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге сотрудники УФСБ вместе с коллегами из МВД задержали сотрудницу Уральского управления Ростехнадзора за получение 59 взяток. Об этом сообщает URA.RU.

Женщина проходит подозреваемой по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, зимой 2024 года чиновница получила взятки от 59 граждан. Взамен она обещала организовать им успешное прохождение аттестации по линии промышленной безопасности. Общая сумма взятки пока не установлена.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил бывшего начальника 14-го отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району к двум годам лишения свободы за коррупцию.

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