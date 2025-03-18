Российский полицейский получил срок за взятку от иностранки

В Петербурге экс-полицейский получил два года за взятку от иностранки

В Санкт-Петербурге суд приговорил бывшего начальника 14-го отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району к двум годам лишения свободы за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Экс-полицейский признан виновным по части 3 статьи 290 («Получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Его также лишили звания «майор полиции».

По данным ведомства, в декабре 2023 года осужденный в служебном кабинете получил от иностранки 30 тысяч рублей. За эту сумму он обещал не привлекать ее к ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан в России.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии бывшего полицейского, который получил десять миллионов рублей под видом взятки и похитил их.