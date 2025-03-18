Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:10, 18 марта 2025Силовые структуры

Российский полицейский получил срок за взятку от иностранки

В Петербурге экс-полицейский получил два года за взятку от иностранки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил бывшего начальника 14-го отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району к двум годам лишения свободы за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Экс-полицейский признан виновным по части 3 статьи 290 («Получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Его также лишили звания «майор полиции».

По данным ведомства, в декабре 2023 года осужденный в служебном кабинете получил от иностранки 30 тысяч рублей. За эту сумму он обещал не привлекать ее к ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан в России.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии бывшего полицейского, который получил десять миллионов рублей под видом взятки и похитил их.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты итоги переговоров Путина с Трампом

    Путин заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ

    Путин заявил о готовности к совместной работе с США по Украине

    Путин выразил мнение по инициативе Трампа о безопасности судов в Черном море

    Названы способы минимизировать риски после укуса клеща

    Российский олигарх продал роскошный пентхаус в США с большой скидкой

    Путин и Трамп договорились нормализовать отношения

    Россия передаст Украине 23 тяжелораненых пленных

    В правительство России направлен законопроект о признании цифровой валюты имуществом

    Раскрыты детали обсуждения Украины в разговоре Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше