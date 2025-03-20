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13:31, 20 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала главу фонда капремонта российского региона за миллионный ущерб бюджету

В Челябинской области ФСБ задержала главу фонда капремонта Тихоненко за ущерб
Варвара Митина (редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники УФСБ России по региону задержали главу фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах области» Виктора Тихоненко за миллионный ущерб бюджету. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе областного УФСБ.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
 
По версии следствия, с ноября 2024 года по март 2025 года Тихоненко вместе со своим заместителем велел подчиненным провести конкурсные процедуры, нарушая законодательство. Таким образом он помог частной фирме получить договор подряда на выполнение капитального ремонта кровли многоквартирного дома Челябинска по завышенной стоимости. Предварительный ущерб от его действий оценивается в 3,4 миллиона рублей.

Ранее в Коми следователи возбудили уголовное дело в отношении главы района Сыктывдинский, ее заместителя и начальника управления по жилищным вопросам по подозрению в махинациях при расселении аварийного дома.

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