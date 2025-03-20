Гордон описала жестокие извращения на вечеринках с шейхами после избиения модели

Юрист Гордон призвала девушек не участвовать в «вечеринках с шейхами» в Дубае

Юрист Екатерина Гордон описала жестокие извращения на вечеринках с шейхами в Дубае после избиения украинской модели Марии Ковальчук. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По ее словам, скандал с вечеринками в стиле «Порто-Пати» (VIP-вечеринки с извращениями и насилием — прим. «Ленты.ру») в англоязычном сегменте не утихает больше года. В своем сообщении Гордон призвала других девушек не участвовать в подобных мероприятиях.

«В сети гуляют видео где предположительно "шейхи" иcпополняются в рот девушкам, девушек избивают, стригут волосы и всякое прочее… Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить…» — заявила юрист.

Ковальчук прибыла в ОАЭ 15 февраля. Последний раз девушка общалась с родителями 10 марта. Известно, что накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Спустя несколько дней Ковальчук обнаружили в больнице Дубая. 20-летняя девушка, с которой долгое время не могли связаться родные, находится в критическом состоянии. Позже в сети появилась версия об участии модели в VIP-вечеринке с извращениями.