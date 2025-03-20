Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:07, 20 марта 2025Ценности

Гордон описала жестокие извращения на вечеринках с шейхами после избиения модели

Юрист Гордон призвала девушек не участвовать в «вечеринках с шейхами» в Дубае
Мария Винар

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Юрист Екатерина Гордон описала жестокие извращения на вечеринках с шейхами в Дубае после избиения украинской модели Марии Ковальчук. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По ее словам, скандал с вечеринками в стиле «Порто-Пати» (VIP-вечеринки с извращениями и насилием — прим. «Ленты.ру») в англоязычном сегменте не утихает больше года. В своем сообщении Гордон призвала других девушек не участвовать в подобных мероприятиях.

«В сети гуляют видео где предположительно "шейхи" иcпополняются в рот девушкам, девушек избивают, стригут волосы и всякое прочее… Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить…» — заявила юрист.

Ковальчук прибыла в ОАЭ 15 февраля. Последний раз девушка общалась с родителями 10 марта. Известно, что накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Спустя несколько дней Ковальчук обнаружили в больнице Дубая. 20-летняя девушка, с которой долгое время не могли связаться родные, находится в критическом состоянии. Позже в сети появилась версия об участии модели в VIP-вечеринке с извращениями.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о легализации граждан Украины в России

    Россиянка с розовыми таблетками в бензобаке попала на видео

    Объяснен провал разведки ВСУ при заходе штурмовиков в окрестности Суджи по трубе

    Россиянам предрекли снижение числа рейсов за границу из-за нехватки самолетов

    В России ответили на слова Зеленского о готовности встречаться с представителями Москвы

    Последствия паводка в российском поселке попали на видео

    В Швеции провели два ракетных пуска с полигона Эсрейндж

    В Раде допустили отмену военного положения на Украине 9 мая

    Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае

    Захарова уличила будущего канцлера Германии в желании напасть на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше