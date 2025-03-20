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12:08, 20 марта 2025МирЭксклюзив

Изменение приоритетов США в украинском вопросе объяснили

Политолог Топорнин указал на изменение приоритетов США в украинском вопросе
Виталий Кошечкин

Фото: Thomas Peter / Reuters

Приоритеты США по Украине несколько изменились — теперь страна не спешит заключать сделку по редкоземельным металлам, а стремится как можно скорее урегулировать конфликт, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. Он объяснил, что это может быть связано с более внимательным изучением Вашингтоном вопроса минералов на Украине.

«Сложно сказать, почему США так поменяли фокус своих усилий. Видимо, посчитали и поняли, что добыча редких металлов не такая прибыльная, как казалось раньше. Что на самом деле их не так много, а добыть их будет непросто», — сказал политолог.

Кроме того, по словам Топорнина, важным мог оказаться и моральный компонент — после завершения противостояния все усилия должны были бы быть направлены на восстановление Украины, тогда как вывоз из страны металлов мог бы негативно сказаться на образе США.

«Теперь пошли разговоры о контроле США над какими-то энергетическими объектами. Но непонятно, как можно взять под контроль такие объекты в другой стране. Такой практики нет, и выглядит это довольно специфически, — заметил собеседник «Ленты.ру». — И, в любом случае, пока продолжается противостояние, рано говорить о каких-то подобных сделках. Видимо, эти соображения и заставляют США менять вектор своих усилий».

Ранее в Белом доме заявили, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам остается в планах, однако в данный момент США сконцентрированы на мирном урегулировании конфликта. Там также отметили, что стороны заметно продвинулись в этом вопросе.

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