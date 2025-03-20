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13:45, 20 марта 2025Мир

Каллас упрекнула ЕС в поддержке Украины только на словах

Каллас: Страны ЕС поддерживают Украину только на словах, а не на деле
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) поддерживают Украину только на словах, а не на деле. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Если мы посмотрим на заявления лидеров, то они поддерживают Украину. Хотелось бы увидеть это на деле», — отметила глава евродипломатии.

Каллас добавила, что в настоящее время в ЕС речь идет о боеприпасах для Украины. Она выразила надежду на то, что объединение договорится о предоставлении Киеву помощи на сумму 5 миллиардов евро.

Ранее глава европейской дипломатии подтвердила, что ЕС рассматривает военную помощь в размере 5 миллиардов евро вместо предложенных ранее 40 миллиардов.

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