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13:31, 20 марта 2025Мир

Каллас подтвердила сокращение планируемой помощи Украине

Каллас: ЕС будет рассматривать военную помощь Украине на 5 миллиардов евро
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) будет рассматривать военную помощь Украине в размере 5 миллиардов евро вместо предложенных ранее 40 миллиардов. Сокращение планируемого пакета подтвердила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Мы будем обсуждать инициативу по предоставлению боеприпасов Украине на 5 миллиардов евро», — сообщила Каллас.

Отвечая на вопрос о причине отказа от предложенного ранее размера помощи, глава евродипломатии отметила, что страны ЕС столкнулись с «бюджетными проблемами».

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что Италия, Франция, Испания и Португалия отвергли план Каллас по предоставлению Украине помощи стоимостью в 40 миллиардов евро. Издание уточнило, что страны Евросоюза готовы выделить 5 миллиардов евро, которые уйдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов.

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