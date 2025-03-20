Каллас подтвердила сокращение планируемой помощи Украине

Каллас: ЕС будет рассматривать военную помощь Украине на 5 миллиардов евро

Европейский союз (ЕС) будет рассматривать военную помощь Украине в размере 5 миллиардов евро вместо предложенных ранее 40 миллиардов. Сокращение планируемого пакета подтвердила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Мы будем обсуждать инициативу по предоставлению боеприпасов Украине на 5 миллиардов евро», — сообщила Каллас.

Отвечая на вопрос о причине отказа от предложенного ранее размера помощи, глава евродипломатии отметила, что страны ЕС столкнулись с «бюджетными проблемами».

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что Италия, Франция, Испания и Португалия отвергли план Каллас по предоставлению Украине помощи стоимостью в 40 миллиардов евро. Издание уточнило, что страны Евросоюза готовы выделить 5 миллиардов евро, которые уйдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов.