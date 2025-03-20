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10:40, 20 марта 2025Бывший СССР

Литва захотела привлечь российские власти к уголовной ответственности

Моцкус: Литва будет добиваться уголовной ответственности для российских властей
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва захотела привлесь к уголовной ответственности российские власти из-за конфликта на Украине. Об этом заявил Министр Юстиции Литвы Римантас Моцкус, сообщает Delfi.

По словам чиновника, переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и их решения никак не влияют на позицию Вильнюса. Он напомнил про выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на «арест» президента РФ.

«Я могу еще раз подтвердить, что правительство Литовской Республики и Министерство юстиции нисколько не отступают и не смягчают свою позицию каким-либо образом в вопросе ответственности как Путина, так и его сообщников», — сказал министр.

Ранее в интервью «Ленте.ру» политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович назвал поддержание фоновой напряженности в отношении России и Белоруссии главной целью властей Литвы. По его словам, Литва обладает рядом инструментов для проведения антироссийской политики. При этом сейчас актуальных поводов более чем достаточно, поэтому, например, историческая политика для властей страны не так приоритетна, как раньше.

«Во внутренней политике это до поры до времени позволяет отводить фокус от социально-экономических проблем самой Литвы; во внешней политике, как считают в Вильнюсе, придает Литве ценности как "прифронтовому государству"», — отметил эксперт.

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