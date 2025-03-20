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21:05, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Малышева предрекла алкоголизм одной категории россиян

Врач Малышева предложила россиянам пройти тест из четырех вопросов на алкоголизм
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева предложила россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пройти тест на алкоголизм из четырех вопросов. Выпуск, в котором она рассказала о правильном чтении его результатов, доступен на сайте телеканала.

В эфире соведущий Малышевой, кардиолог Герман Гандельман перечислил вопросы, которые помогли бы определить наличие алкоголизма. «Вы когда-нибудь хотели бросить пить? Вам было неприятно, когда вам говорили, что вы много пьете? Вы чувствовали вину за то, что вы пьете алкоголь? Вам когда-нибудь приходилось пить по утрам, чтобы начать новый день?» — назвал их врач.

По словам Малышевой, те, кто ответил утвердительно на последний вопрос, могут диагностировать у себя алкоголизм. Если же человек ответил «да» на два из оставшихся трех вопросов, то ему так же стоит быть внимательным. «Это у нас люди на пути к алкоголизму. Без шуток», — предрекла проблемы с алкоголем Малышева одной категории россиян.

Ранее Малышева рассказала россиянам о смертельной опасности одного алкогольного напитка. Она заявила, что из-за змеиного вина могут открыться тяжелые кровотечения.

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