Солдату ВСУ Домбэку дали 16 лет колонии за терроризм в Курской области

Военнослужащего 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) — солдата Бориса Домбэка приговорили к 16 годам колонии за терроризм. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, осужденный в сентябре 2024 года пересек с подразделениями ВСУ госграницу России. В селе Журавки он угрожал местным жителям автоматом, захватывал частные дома, стрелял по гражданским и по российским военнослужащим.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор двум украинским военным, вторгшимся в Курскую область.