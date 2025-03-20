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12:33, 20 марта 2025Силовые структуры

Мешавшему эвакуации гражданских из Курской области солдату ВСУ дали срок

Солдату ВСУ Домбэку дали 16 лет колонии за терроризм в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Военнослужащего 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) — солдата Бориса Домбэка приговорили к 16 годам колонии за терроризм. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, осужденный в сентябре 2024 года пересек с подразделениями ВСУ госграницу России. В селе Журавки он угрожал местным жителям автоматом, захватывал частные дома, стрелял по гражданским и по российским военнослужащим.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор двум украинским военным, вторгшимся в Курскую область.

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