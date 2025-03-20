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10:47, 20 марта 2025Силовые структуры

Мигрант с пистолетом станцевал лезгинку в центре российского города и был задержан

В Петербурге задержан мигрант, станцевавший лезгинку с пистолетом у ТЦ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержан 19-летний мигрант, станцевавший с пистолетом лезгинку у торгового центра (ТЦ) «Галерея». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Задержанный — молодой человек из Узбекистана. Он проживает в центре Северной столицы вместе с родственницей. Он рассказал, что у него при себе был игрушечный пистолет, который он выкинул. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

По данным издания, фигурант работал поваром в ресторане итальянской кухни, а в день ЧП устроился на работу в мебельный цех. Кроме того, выяснилось, он уже привлекался к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге иностранец с поддельным паспортом попытался покинуть Россию.

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