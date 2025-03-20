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12:38, 20 марта 2025Россия

Минобороны отчиталось об ударах по украинским аэродромам

Минобороны: Российские войска ударили по украинским военным аэродромам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские войска ударили по украинским аэродромам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо того, удары наносились по пунктам управления и местам хранения БПЛА, складам, скоплениям живой силы и техники, а также воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением.

В ночь на 20 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Саратовскую область. Там оказались повреждены два детских сада и школа. Есть пострадавшие. По данным Минобороны, над регионом за ночь сбили 54 беспилотника.

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