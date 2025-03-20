Белый дом уличил Минобразования в воровстве вместо обучения детей

Пресс-секретарь Белого дома Левитт обвинила Минобразования США в хищении средств

Министерство образования США использовало средства налогоплательщиков в ущерб образовательной системе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Министерство образования не обучило ни одного ребенка. Все, что оно делало, так это воровало деньги налогоплательщиков на большее регулирование, которое вредит образованию наших детей», — отметила Левитт.

Также пресс-секретарь заявила, что с 1979 года на деятельность Минобразования было потрачено более 3 триллионов долларов.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп 20 марта подпишет указ об упразднении Минобразования. Подписание документа запланировано на 23:00 по московскому времени. Отмечается, что для полной ликвидации ведомства главе Белого дома потребуется получить согласие Конгресса.