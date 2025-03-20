Трамп подпишет указ о закрытии Минобразования США

Politico: Трамп может подписать указ о ликвидации Минобразования США

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп может в четверг, 20 марта, подписать указ об упразднении Минобразования США. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на проект документа.

По данным издания, соответствующий документ предпишет министру образования Линде Макмэон «сделать все необходимые шаги» для того, чтобы содействовать закрытию ведомства.

«Президент Дональд Трамп готов подписать в четверг указ о начале процесса упразднения Министерства образования... Этот шаг станет началом выполнения главного предвыборного обещания», — сказано в статье.

При этом для полной ликвидации министерства главе Белого дома потребуется также получить согласие со стороны Конгресса.

В начале февраля газета The Wall Street писала, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Уточнялось, что советники Трампа обсуждают детали указа и сроки его подписания. До этого предприниматель Илон Маск поддержал сокращение госаппарата и раскритиковал деятельность министерства.