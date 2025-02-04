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01:20, 4 февраля 2025Мир

В США допустили ликвидацию Минобразования

WSJ: Трамп изучит возможность ликвидации Минобразования США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным WSJ, администрация США сейчас рассматривает указ, согласно которому часть функций министерства передадут другим ведомствам или полностью упразднят его. Инициатива также предполагает подготовку документа о ликвидации Минобразования.

Известно, что советники Трампа обсуждают детали указа и сроки его подписания. До этого американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, представляющий близкое окружение Трампа, поддержал сокращение госаппарата и раскритиковал деятельность министерства.

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