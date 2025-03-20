Молдавия посчитала законным ограничение работы посольства России

МИД Молдавии посчитал законным ограничение доступа к зданию посольства России

Министерство иностранных дел Молдавии посчитало законным ограничение доступа к зданию посольства России в Кишиневе. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Власти вмешались в соответствии с законом и международными обязательствами после получения предупреждения о возможной угрозе посольству», — подчеркивается в заявлении.

МИД Молдавии прокомментировал ограничение доступа к зданию посольства России 19 марта и отказался считать его нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В ведомстве заявили, что действия правоохранительных органов страны проводились в соответствии со стандартными процедурами и не нарушали работу дипломатического учреждения.

19 марта периметр посольства России в Кишиневе был оцеплен после анонимного звонка о взрывном устройстве. Также полиция Молдавии пришла с проверкой на территорию учреждения.

Ранее МИД России выразил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием посольства РФ в Кишиневе из-за сообщения о минировании. При этом официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании посольство от властей не получало.