Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:54, 20 марта 2025Бывший СССР

Молдавия посчитала законным ограничение работы посольства России

МИД Молдавии посчитал законным ограничение доступа к зданию посольства России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты в России

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Министерство иностранных дел Молдавии посчитало законным ограничение доступа к зданию посольства России в Кишиневе. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Власти вмешались в соответствии с законом и международными обязательствами после получения предупреждения о возможной угрозе посольству», — подчеркивается в заявлении.

МИД Молдавии прокомментировал ограничение доступа к зданию посольства России 19 марта и отказался считать его нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В ведомстве заявили, что действия правоохранительных органов страны проводились в соответствии со стандартными процедурами и не нарушали работу дипломатического учреждения.

19 марта периметр посольства России в Кишиневе был оцеплен после анонимного звонка о взрывном устройстве. Также полиция Молдавии пришла с проверкой на территорию учреждения.

Ранее МИД России выразил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием посольства РФ в Кишиневе из-за сообщения о минировании. При этом официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании посольство от властей не получало.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ использовали для атаки на Энгельс неизвестные дроны с размахом крыльев два метра

    Силовики пришли с обысками в российскую IT-компанию

    Назвавшийся участником СВО россиянин пожаловался Путину на «Русскую общину»

    Сроки запуска российской миссии к «русской планете» сдвинули

    Началось расследование после атаки украинских беспилотников на Энгельс

    Экс-помощник Путина предрек ЕС и НАТО судьбу СССР

    Изменение приоритетов США в украинском вопросе объяснили

    Экс-помощник Путина объяснил отсутствие Европы за столом переговоров по Украине

    Части россиян пообещали «несусветное тепло»

    Экс-помощник Путина заявил о попытках Запада колонизировать Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше