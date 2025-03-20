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12:30, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы распознать мошенников при поиске работы

Замглавы «Работы.ру» Ветерков: Предоплату у соискателей требуют только мошенники
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники притворяются работодателями и требуют у соискателей предоплату или пытаются выманить у них личные данные. Об этом «Известиям» сообщил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков, который также назвал россиянам способы распознать аферистов при поиске работы.

Злоумышленники, как рассказал эксперт, могут потребовать у соискателя предоплату за обучение или оформление документов. Однако по закону все расходы, связанные с трудоустройством, несет только работодатель, подчеркнул Ветерков. Также мошенники часто торопят соискателей с принятием решения о выходе на работу.

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Эксперт посоветовал тщательно изучать информацию о компании перед подписанием трудового договора: проверить ее сайт, физический адрес, а также регистрацию в налоговых органах. Серьезные организации имеют прозрачную историю и онлайн-присутствие, пояснил замглавы «Работы.ру».

Помимо этого, россиян призвали быть осторожными с заполнением анкет. Аферисты могут задавать много личных вопросов, которые никак не связаны с профессиональными навыками. Полученные данные они могут использовать в мошеннических целях.

«Документируйте все. Сохраняйте всю переписку, документы и сообщения, связанные с поиском работы, — это может пригодиться в случае возникновения проблем. Обращайтесь за советом, если вы сомневаетесь в чем-либо. Обсудите ситуацию с близкими, друзьями или консультантами по трудоустройству», — дал рекомендации эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать российских студентов от имени Минобрнауки. Злоумышленники связываются с учащимися и предлагают им актуализировать данные на сайте университета.

Вот это да!
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